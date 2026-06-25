Минпросвещения рассмотрит возможность введения устного экзамена по географии

Министерство просвещения Российской Федерации готово изучить вопрос о введении устного экзамена по географии для учащихся 9-х классов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов во время выступления на пленарном заседании форума учителей географии и студентов профильных вузов, который проходит в национальном центре «Россия».
По словам министра, изначально такая инициатива в планах ведомства не значилась. Однако после поступившего предложения Кравцов пообещал вернуться к этому вопросу и проработать его детально.
«Честно говоря, не думали. Откровенно скажу, такой инициативы у нас не было. Но посмотрим. У нас есть устный экзамен в 9-м классе по русскому языку, вы знаете. Будет устный экзамен в 9-м классе по истории. Вот, что касается географии, проработаем», — приводит слова руководитель Минпросвещения ТАСС.