Минпросвещения рассмотрит возможность введения устного экзамена по географии

Министерство просвещения Российской Федерации готово изучить вопрос о введении устного экзамена по географии для учащихся 9-х классов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов во время выступления на пленарном заседании форума учителей географии и студентов профильных вузов, который проходит в национальном центре «Россия».

По словам министра, изначально такая инициатива в планах ведомства не значилась. Однако после поступившего предложения Кравцов пообещал вернуться к этому вопросу и проработать его детально.