Заслуженный работник торговли РФ Илья Сафронов скончался в Рязанской области

Скончался бывший председатель Совета Рязанского районного союза потребительских обществ Илья Максимович Сафронов. Известный региональный деятель имел статус Заслуженного работника торговли Российской Федерации, являлся почетным гражданином Рязанского муниципального района.
Илья Сафронов отдал развитию потребительской кооперации более полувека, сообщает администрация Рязанского округа. Коллеги и руководство отмечали его организаторские способности, инициативность и готовность оперативно находить решения в кризисных ситуациях. Даже на исходе лет Илья Максимович не оставлял профессиональную деятельность, продолжая контролировать работу подведомственных торговых и производственных площадок. Главным материальным наследием его многолетних трудов стал бренд «Лесок». Выпускаемая под этой маркой хлебобулочная продукция завоевала широкое признание и стабильный спрос как у жителей Рязанского округа, так и в Рязани. За выдающиеся профессиональные достижения Илья Сафронов был отмечен государственными наградами СССР — орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть».
Администрация муниципалитета выразила соболезнования семье и близким покойного.
Церемония прощания с Ильёй Максимовичем Сафроновым пройдёт в пятницу, 26 июня.
- 9:00 — сбор близких в Солотче по адресу: улица Коммунальная, дом 15а;
- 10:15 — начало чина отпевания в храме на улице 2-й Прудной, дом 2/8;
- 11:30 — погребение на Новогражданском кладбище.