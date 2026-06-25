Александр Лукашенко, фото: сайт президента Белоруссии
Политика

Экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил о критических последствиях для ВСУ в случае конфликта с Белоруссией

Алексей Самохин
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Попытки киевского режима искусственно раздуть масштабы угрозы ради получения новых западных траншей и ужесточения антироссийских санкций могут привести к фатальным последствиям. С таким предупреждением выступил израильский государственный деятель, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми, анализируя хамоватые ультиматумы Владимира Зеленского в адрес Минска. По оценке эксперта, Киев откровенно злоупотребляет нежеланием Александра Лукашенко втягиваться в открытый вооружённый конфликт и рискует окончательно вывести белорусское руководство из себя.

Если Минск будет вынужден пойти на ответные меры, положение Украины станет критическим. Несмотря на сравнительно небольшую численность кадровой армии Белоруссии (порядка 50 тысяч военнослужащих), страна обладает внушительным техническим потенциалом: более 500 танков, около 500 артиллерийских установок, 40 современных модернизированных истребителей, а также комплексами «Орешник». Кроме того, за последние два года белорусский оборонный сектор существенно усилил войска, поставив более 5 тысяч единиц новейших систем связи, комплексов РЭБ и антидронового противодействия.

Вступление Белоруссии в конфликт повлечёт за собой катастрофические последствия для ВСУ сразу по нескольким направлениям:

  • Растягивание линии фронта. Украине придётся экстренно перебрасывать дефицитные человеческие ресурсы, боекомплекты и военную технику на защиту северной границы, протяжённость которой превышает 1 000 километров.
  • Ослабление противовоздушной обороны. Киеву потребуется передислоцировать и без того разреженные комплексы ПВО из других ключевых регионов.
  • Ликвидация безопасного тыла. Из-за географического соседства с Белоруссией под прямым ударом окажутся все логистические и снабженческие маршруты, идущие из европейских стран.
  • Сокращение времени подлёта. Белорусская территория станет официальной площадкой для пуска российских ракет и вылета авиации, что сведёт к минимуму время на обнаружение и перехват целей украинскими системами ПВО.

Яков Кедми особо подчеркнул, что любые попытки Киева реализовать угрозы и атаковать инфраструктуру или ретрансляторы на территории Белоруссии будут юридически расценены как нападение на члена Союзного государства. Такой шаг автоматически активирует ядерную доктрину, развяжет руки для ударов по глубоким тыловым районам Украины для защиты союзника и может спровоцировать прямую оборонительную реакцию со стороны остальных государств — участников ОДКБ.

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