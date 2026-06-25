Аналитик Муртазин спрогнозировал ограничение работы сервисов iPhone в России после удаления приложений VK

Жалоба Минцифры РФ в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия американской корпорации Apple может запустить процесс введения технических ограничений для смартфонов iPhone на территории страны. Такое мнение в интервью изданию «Газета.Ru» высказал главный редактор портала Mobile-Review, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Поводом для разбирательства стало очередное удаление из официального магазина App Store линейки ключевых сервисов российской IT-компании VK, включая приложения «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». В профильном министерстве действия зарубежного техногиганта назвали политически мотивированными и указали на прямое игнорирование со стороны Apple российского законодательства, обязывающего предустанавливать отечественный магазин приложений на реализуемые устройства.

Эльдар Муртазин подчеркнул, что у российских властей имеются реальные инструменты для оказания технического давления на экосистему iOS. В частности, специалисты Роскомнадзора способны нарушить функционирование отдельных внутренних платформ, отвечающих за верификацию и идентификацию пользователей. Кроме того, эксперт упомянул теоретическую возможность блокировки гаджетов по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI). При этом аналитик уточнил, что у российских владельцев iPhone останутся доступные технические инструменты, позволяющие частично обойти и сгладить подобные неудобства.

Сложившаяся ситуация, по мнению специалиста, способна ощутимо переформатировать структуру отечественного мобильного рынка. Риск внезапной потери привычных опций и высокая стоимость смартфонов Apple заставят потребителей переоценить целесообразность таких покупок. Из-за нежелания платить за нестабильно работающие дорогие устройства начнется заметный отток пользователей на операционную систему Android, которая предлагает более предсказуемые условия эксплуатации.

Блогер Юрий Подоляка рассматривает произошедшее с другой стороны, он прямо говорит о борьбе с Россией.

«И данное событие явно не случайность, а закономерность, — пишет Подоляка. — А еще такая бескомпромиссная борьба «со всем русским в IT» говорит о многом…

И в первую очередь это говорит о все большем и большем ожесточении в борьбе за контроль над российским информационным пространством. То есть системной борьбе «западных партнеров», как еще недавно у нас их называли, со всем российским в IT-сфере.

И это также не случайно происходит в начале системного наката на наше информационное пространство в целом (что мы уже отчетливо видим). И потому это явно один из эпизодов нынешнего информационного противостояния. Главной задачей которого является свержение действующей власти в России (или как минимум серьезного ее ослабления). И здесь никаких полумер со стороны «партнеров» быть не могло».