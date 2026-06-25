Фото с сайта правительства Рязанской области
Общество

Члены экологического совета Рязанской области проверили ход благоустройства в ЦПКиО

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рабочая группа Общественного экологического совета Рязанской области провела очередной мониторинговый рейд в Центральном парке культуры и отдыха. Целью визита стала проверка качества работ по благоустройству и озеленению территории.

В составе рабочей группы приняли участие представители различных общественных организаций: председатель РРОО «Регион для жизни» Дарья Клевцова, руководитель «Экологического Рязанского Альянса» Евгений Рыбаков, члены регионального отделения «РЭП «Зеленые» Надежда Сидорова и Денис Горошко, ветеран СВО Маринэ Рапникене, депутат городской Думы Максим Стрельцов, а также активисты экологического движения.

Представитель администрации города Мария Гермони рассказала о текущем состоянии работ. На сегодняшний день в парке пересажено 407 зеленых насаждений, высажено 213 новых деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород. Проведена вертикальная планировка территории с завозом плодородного грунта и внесением минеральных удобрений.

При посадке растений специалисты учли все агротехнические требования по соблюдению расстояний для правильного формирования крон. Также завершена расчистка территории от хаотично разросшегося кустарника, старых и сухих деревьев.

Председатель организации «Регион для жизни» Дарья Клевцова подчеркнула, что общественники постоянно отслеживают обращения граждан и задают вопросы специалистам на очных встречах.

«Мы постоянно мониторим вопросы от неравнодушных граждан и во время очных встреч задаем их специалистам городской администрации и подрядной организации. Сейчас основная тема – обновление зеленых насаждений.  Убедились, что приживаемость почти 100 процентов, организован полив и мониторинг состояния насаждений. Конечно, идет масштабное благоустройство. Мы контролируем каждый этап. До 1 июля ждем дендроплан и сертификаты на качество на привезенный грунт. Также члены Экосовета обратили внимание на то, что необходимо опубликовать схему благоустройства ЦПКиО, чтобы с ней могли ознакомиться все желающие», — отметила Клевцова.

Она также добавила, что члены Экосовета обратили внимание на необходимость публикации схемы благоустройства ЦПКиО в открытом доступе, чтобы все желающие могли ознакомиться с планами развития парка.

Председатель «Экологического Рязанского Альянса» Евгений Рыбаков обратил внимание на необходимость равномерного распределения зеленых насаждений по территории парка.

«Видно, что в некоторых местах мало деревьев. Но сейчас не сезон для посадки. Озеленение продолжится ближе к осени. В целом процесс идет, спорные вопросы надо решать в конструктивном диалоге», — пояснил Рыбаков.

Отдельное внимание общественники уделили обустройству детского игрового пространства. Ветеран СВО Маринэ Рапникене отметила значительные изменения на территории.

«Наблюдаем, что территория развивается — высажен газон, за деревьями организован уход, детская площадка строится и станет уникальной по форме и наполнению. ЦПКиО – основная точка притяжения для семей с детьми, пожилых людей, спортсменов. Они уже интересуются, какие будут для них создаваться маршруты», — подчеркнула Рапникене.

В настоящее время в парке также ведется устройство парковочного пространства и закупка оборудования. После завершения работ по освещению, прокладке дорожек и инженерных коммуникаций продолжится этап озеленения. Все работы находятся под постоянным общественным контролем.

Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Аналитик Муртазин спрогнозировал ограничение работы сервисов iPhone в России после удаления приложений VK
Следующая статья
Гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака

Популярные материалы

Общество

В Рязанской области зафиксирован рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ по физике

В прошлом году высший балл по физике смогли получить семь человек.
Новости России

Невестка Михаила Ножкина рассказала, как он умер у нее на руках

Народный артист РСФСР, актер и поэт Михаил Ножкин в...
Новости России

Названа причина объявления ракетной опасности в Подмосковье два дня подряд

Сигнал ракетной опасности, который два дня подряд слышали жители...
Погода

Европейская жара до +30°С придет в Рязань в конце июня, в июле откроется грозовой сезон

До 29 июня погоду в регионе будет определять отрог южно-европейского антициклона. Сахарский воздух, проходя через Францию, Германию и Финский залив, будет смешиваться с более северными воздушными массами и доходить до Рязани уже не таким жарким, а слегка теплым и комфортным.
Общество

Одиннадцать рязанских выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Губернатор поздравил всех отличившихся выпускников, их родителей и преподавателей с отличными результатами и пожелал ребятам успехов при поступлении в высшие учебные заведения.
Темы
Спорт

Рязанцы воздухоплаватели завоевали три медали на Чемпионате России

С 11 по 20 июня 2026 года в городе Великие Луки Псковская область состоялся Чемпионат России по воздухоплавательному спорту. В масштабных соревнованиях приняли участие более 40 экипажей аэростатов.
Интересное

Гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака

26 июня звезды приготовили для каждого знака зодиака свои уникальные сценарии. Кому-то придется проявить терпение и придумывать обходные пути, а кто-то получит шанс кардинально изменить свою жизнь. Узнайте, какие сюрпризы подготовил для вас этот день.
Новости России

Минпросвещения рассмотрит возможность введения устного экзамена по географии

Изначально такая инициатива в планах ведомства не значилась. Однако после поступившего предложения Кравцов пообещал вернуться к этому вопросу и проработать его детально.
Новости России

Массовые вбросы с призывами уезжать зафиксировали в Крыму

В разнообразных чатах Крыма зафиксирована волна фейковых сообщений с призывами к жителям полуострова покинуть регион.
Новости России

Пропавшую семью Усольцевых могут признать умершими

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года, могут признать умершей по решению суда, если их родственники обратятся с соответствующим заявлением.
Погода

Европейская жара до +30°С придет в Рязань в конце июня, в июле откроется грозовой сезон

До 29 июня погоду в регионе будет определять отрог южно-европейского антициклона. Сахарский воздух, проходя через Францию, Германию и Финский залив, будет смешиваться с более северными воздушными массами и доходить до Рязани уже не таким жарким, а слегка теплым и комфортным.
Транспорт и дороги

В Рязани 27 июня ограничат парковку на Окском шоссе

Ограничение связано с проведением мероприятий в рамках общегородского проекта «Лето в городе». В этот день на площадке Лесопарка запланированы различные активности для жителей и гостей города.
Культура и события

Концерты и фестивали ждут рязанцев в июле в рамках проекта «Лето в городе»

Концерты, фестивали, музыкальные и танцевальные программы, дискотеки, кинопоказы, мастер-классы пройдут на главных городских площадках.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье