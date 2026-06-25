Члены экологического совета Рязанской области проверили ход благоустройства в ЦПКиО

Рабочая группа Общественного экологического совета Рязанской области провела очередной мониторинговый рейд в Центральном парке культуры и отдыха. Целью визита стала проверка качества работ по благоустройству и озеленению территории.

В составе рабочей группы приняли участие представители различных общественных организаций: председатель РРОО «Регион для жизни» Дарья Клевцова, руководитель «Экологического Рязанского Альянса» Евгений Рыбаков, члены регионального отделения «РЭП «Зеленые» Надежда Сидорова и Денис Горошко, ветеран СВО Маринэ Рапникене, депутат городской Думы Максим Стрельцов, а также активисты экологического движения.

Представитель администрации города Мария Гермони рассказала о текущем состоянии работ. На сегодняшний день в парке пересажено 407 зеленых насаждений, высажено 213 новых деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород. Проведена вертикальная планировка территории с завозом плодородного грунта и внесением минеральных удобрений.

При посадке растений специалисты учли все агротехнические требования по соблюдению расстояний для правильного формирования крон. Также завершена расчистка территории от хаотично разросшегося кустарника, старых и сухих деревьев.

Председатель организации «Регион для жизни» Дарья Клевцова подчеркнула, что общественники постоянно отслеживают обращения граждан и задают вопросы специалистам на очных встречах.

«Мы постоянно мониторим вопросы от неравнодушных граждан и во время очных встреч задаем их специалистам городской администрации и подрядной организации. Сейчас основная тема – обновление зеленых насаждений. Убедились, что приживаемость почти 100 процентов, организован полив и мониторинг состояния насаждений. Конечно, идет масштабное благоустройство. Мы контролируем каждый этап. До 1 июля ждем дендроплан и сертификаты на качество на привезенный грунт. Также члены Экосовета обратили внимание на то, что необходимо опубликовать схему благоустройства ЦПКиО, чтобы с ней могли ознакомиться все желающие», — отметила Клевцова.

Она также добавила, что члены Экосовета обратили внимание на необходимость публикации схемы благоустройства ЦПКиО в открытом доступе, чтобы все желающие могли ознакомиться с планами развития парка.

Председатель «Экологического Рязанского Альянса» Евгений Рыбаков обратил внимание на необходимость равномерного распределения зеленых насаждений по территории парка.

«Видно, что в некоторых местах мало деревьев. Но сейчас не сезон для посадки. Озеленение продолжится ближе к осени. В целом процесс идет, спорные вопросы надо решать в конструктивном диалоге», — пояснил Рыбаков.

Отдельное внимание общественники уделили обустройству детского игрового пространства. Ветеран СВО Маринэ Рапникене отметила значительные изменения на территории.

«Наблюдаем, что территория развивается — высажен газон, за деревьями организован уход, детская площадка строится и станет уникальной по форме и наполнению. ЦПКиО – основная точка притяжения для семей с детьми, пожилых людей, спортсменов. Они уже интересуются, какие будут для них создаваться маршруты», — подчеркнула Рапникене.

В настоящее время в парке также ведется устройство парковочного пространства и закупка оборудования. После завершения работ по освещению, прокладке дорожек и инженерных коммуникаций продолжится этап озеленения. Все работы находятся под постоянным общественным контролем.