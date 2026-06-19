Женщина, погибшая при ударе ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, была беременна

Стали известны новые шокирующие подробности теракта, совершенного украинскими боевиками 17 июня в Брянской области. В результате атаки на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии погибла женщина-сопровождающая, которая ждала ребенка. Об этом сообщил постоянный представитель Белоруссии при СНГ Игорь Назарук.

«Как установили наши специалисты, она была беременна», — приводят слова постпреда РИА Новости.

Напомним, что 17 июня украинские боевики нанесли удар по автобусу, который следовал из Белоруссии в Геленджик. В салоне находилось 44 пассажира, 28 из которых — юные футболисты ДЮСШ № 2 города Речицы. Жертвой удара стала женщина-сопровождающая, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее минздрав Белоруссии рассказал о состоянии детей, атакованных БПЛА под Брянском.

Игорь Назарук назвал произошедшее циничной попыткой втянуть Белоруссию в военные действия. По его словам, в ответ на эту провокацию Минск будет действовать «спокойно, но жестко».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также прокомментировал трагедию. Он заявил, что теракт произошел из-за того, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска. Глава государства предупредил, что любые провокации и попытки вовлечь республику в войну могут привести для инициаторов к самым неприятным последствиям.