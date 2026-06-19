В селе Дядьково начали строить новый жилой комплекс

В Рязанском районе стартовало строительство нового жилого объекта. Как сообщает Госстройнадзор Рязанской области, компания «Реконструкция» уведомила ведомство о начале работ по возведению ЖК «Ривьера-3» в селе Дядьково.

Новостройка будет выполнена из кирпича и насчитает 10 этажей. В доме запроектировано 166 квартир, каждая из которых будет оборудована системой автономного отопления, что позволит будущим жильцам самостоятельно регулировать тепло в помещениях и экономить на коммунальных платежах.

Первый этаж здания отведен под нежилые помещения, где, предположительно, разместятся коммерческие объекты. Застройщик также взял на себя обязательства по благоустройству прилегающей территории: планируется озеленение двора и создание современной детской игровой площадки.

Особое внимание в проекте уделено современным стандартам: применяются энергоэффективные инженерные решения, а также предусмотрена безбарьерная среда для комфортного проживания маломобильных групп населения.