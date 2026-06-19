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Общество

Движение общественного транспорта 20 июня в Рязани изменится на время проведения велопробега

Анастасия Мериакри
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Администрация Рязани предупреждает горожан о временных ограничениях дорожного движения, связанных с проведением спортивного мероприятия. Завтра, 20 июня, в городе состоится велопробег.

В целях обеспечения безопасности участников мероприятия движение автомобильного транспорта будет закрыто на участке улицы Свободы — от Лесопарка до пересечения с улицей Затинной. Ограничения начнутся в 09:00 и продлятся до 12:00.

На время проведения велопробега схема движения городского пассажирского транспорта будет скорректирована:

  • Автобусы маршрутов №41М2, 46М3, 62М2 и 75М2 на участке между остановками «Бассейн Классика» и «Площадь Свободы» пустят в объезд. В прямом и обратном направлениях они будут следовать по улицам Кальной, Есенина и Грибоедова, после чего вернутся на свои штатные трассы.
  • Движение автобусов по маршруту №25 будет полностью приостановлено на время проведения соревнований. Возобновят перевозки по привычному расписанию только после 12:00.

Администрация города обращается к автомобилистам и пассажирам общественного транспорта с просьбой заранее учитывать эту информацию, планировать свои поездки и выбирать альтернативные пути объезда.

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