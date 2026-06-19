Днем 19 июня над Рязанской областью вновь сбили беспилотники ВСУ

В сводке Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 216 украинских БПЛА над территорией сразу нескольких субъектов Федерации, в число которых вошла и Рязанская область.

По данным военного ведомства, в период с 08:00 до 14:00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 216 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой и Рязанской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Напомним, что Рязанская область столкнулась с атаками беспилотников как ночью, так и днем 19 июня. Ранее губернатор Павел Малков сообщал, что в ночь на 19 июня системы ПВО сбили над регионом один вражеский аппарат. Глава региона тогда подчеркнул, что инцидент обошелся без негативных последствий для мирного населения и объектов инфраструктуры.