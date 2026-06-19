Ночью над Рязанской областью сбит один БПЛА

В ночь на 19 июня системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата на территорию Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

По словам главы региона, дежурными средствами ПВО над Рязанской областью был уничтожен один украинский БПЛА самолетного типа. Павел Малков подчеркнул, что инцидент обошелся без последствий.

«Пострадавших и повреждений нет», — отметил губернатор в своем сообщении.

Минобороны РФ в утренней сводке сообщило, что в период с 20:00 мск 18 июня до 07:00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО на территории России было перехвачено и уничтожено 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.