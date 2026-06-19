Новые категории ветеранов получат поддержку фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о значимых изменениях в работе регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Благодаря новому указу Президента России Владимира Путина, круг лиц, имеющих право на поддержку организации, существенно расширился.

Глава региона подчеркнул, что расширение возможностей фонда — это еще один важный шаг в системной поддержке бойцов. Теперь за помощью в фонд смогут обратиться две новые категории защитников: военнослужащие с тяжелыми ранениями, которые получили инвалидность в ходе специальной военной операции, но приняли решение продолжить службу и ветераны, получившие инвалидность при отражении вторжения на приграничных территориях.

Расширенный пакет мер направлен на максимальную социальную и физическую реабилитацию ветеранов. Защитники смогут получать: современные спортивные протезы, специализированную одежду, автомобили, оборудованные ручным управлением, технические средства для адаптации жилья под нужды маломобильных граждан.

Кроме того, фонд будет активно содействовать ветеранам в занятиях спортом и их участии в профильных соревнованиях, в том числе в престижных турнирах «Кубка Защитников Отечества».

Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» оказывает полный спектр консультационных и практических услуг для ветеранов СВО и членов их семей. Обратиться за помощью можно по адресу: г. Рязань, улица Дзержинского, дом 7. Горячая линия: +7 (4912) 46-30-40.