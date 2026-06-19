Европейские страны объявили в день массированного удара ВСУ по Московскому региону, что передадут Киеву много вооружений, обратил внимание военкор Александр Коц на платформе « Макс ».

«Как возбудились-то наши заклятые партнеры от вида черного дыма над российской столицей – сразу начали обещать Украине горы оружия», – отметил он.

Журналист сообщил, что Великобритания планирует приобрести для ВСУ 350 ракет, включая 100 систем перехвата для Patriot, 150 тысяч дронов и радары. Германия предоставит 400 миллионов долларов, из которых 200 миллионов будут направлены на покупку американского оружия, а еще 200 миллионов — на ракеты для Patriot. Нидерланды объявили о выделении 500 миллионов евро на приобретение вооружений.

Коца не удивили действия Лондона, для которого Москва веками была костью в горле. Также ожидаемо ведет себя Берлин, который рвался к «цитадели большевизма» в 1941 году.

«А укурки голландцы-то куда?» — задался вопросом военкор.

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Напомним, что в ночь на 18 июня Московский регион подвергся одной из самых массированных атак за последнее время. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу было сбито более 190 БПЛА. Сообщалось о 17 пострадавших в Подмосковье.