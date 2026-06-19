В Рязанском районе у рыбаков на берегу реки Прорва украли электросамокат

Сотрудники отдела МВД России по Рязанскому району задержали местного жителя, подозреваемого в краже электросамоката, оставленного без присмотра во время рыбалки.

В полицию обратилась 38-летняя жительница села Поляны. Женщина рассказала, что вместе с приятелем приехала на берег реки Прорва порыбачить. Свой электросамокат они оставили наверху, на краю берега у дороги. Спустя некоторое время заявительница решила проверить транспортное средство, но обнаружила, что самоката на месте нет.

Оперативники уголовного розыска зафиксировали описание пропавшего транспорта и начали опрос местных жителей. Вскоре удалось установить приметы подозреваемого: свидетели рассказали, что видели на окраине села мужчину, который катался на электросамокате, очень похожем на украденный.

Полицейские быстро вычислили злоумышленника — им оказался 44-летний местный житель. Мужчина был разыскан и задержан, а похищенное имущество изъято.

По предварительной информации, сельчанин проходил вдоль реки и увидел оставленный без присмотра электросамокат. Удостоверившись, что рыбаки в низине его не видят, он решил воспользоваться моментом. Мужчина ушел, а через некоторое время вернулся на личном автомобиле, незаметно погрузил чужой транспорт в багажник и увез к себе домой. После этого он успел покататься на украденном самокате, но его радость оказалась недолгой.

Следователь полиции возбудил в отношении задержанного уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.