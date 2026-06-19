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Новости России

В Екатеринбурге загадочно исчез мужчина, пока семья ждала его в аэропорту

Никита Рязанцев
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Житель Екатеринбурга Алексей Новиков загадочно исчез в Кольцово, пока семья ждала его в аэропорту перед вылетом, пишет E1.RU, со ссылкой на поисковой отряд «ЛизаАлерт».

По данным издания, 45-летний мужчина пропал 14 июня. Он планировал улететь в отпуск вместе с родственниками, но они добирались в воздушную гавань по отдельности.

«Днем он вышел из дома в Екатеринбурге, сел в такси, доехал до аэропорта Кольцово и исчез. Телефона и денег у мужчины с собой нет», — рассказали в «ЛизаАлерт».

Сотрудники полиции, добровольцы и близкие пропавшего тщательно исследуют территорию аэропорта, железнодорожный вокзал и район, где проживает Алексей. Также они проверяют медицинские учреждения.

Волонтеры рассказали о внешних данных мужчины: он среднего телосложения, примерно 170 сантиметров ростом, с седыми русыми волосами и голубыми глазами. О том, в какой одежде он был в момент исчезновения, неизвестно.

Всех, кто заметил Новикова или располагает сведениями о его местонахождении, просят позвонить на горячую линию по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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