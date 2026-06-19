Скрин из видео, опубликованного в канале SHOT на платформе «Макс»
Новости России

Жительница Перми на сапборде спасла тонувшего в реке барана

Никита Рязанцев
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В Перми женщина, катавшаяся на сапборде, проявила мужество и спасла барана, который тонул в реке Каме, пишет SHOT на платформе «Макс».

Анна и ее дочь отправились на прогулку на сапах. Во время плавания они заметили, что в десятках метров от них кто-то плавает. Сначала им показалось, что это коза, но, подойдя ближе, они увидели барана.

«Парнокопытный уплывал все дальше от берега и понемногу уходил под воду. На помощь ему пришла женщина, которая достала барашка и затащила его на свой сап», — говорится в публикации.

В итоге отважная женщина довезла барана до берега и спасла ему жизнь.

Как рассказали местные жители, он бросился в реку из-за того, что в загон проникла агрессивная собака и напала на других животных, а кого-то и вовсе успела загрызть. Барана уже вернули владельцам, с ним все в порядке.

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