Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии детей атакованных БПЛА под Брянском

Медицинские работники Белоруссии продолжают бороться за здоровье граждан, пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на детский автобус в Брянской области. По последним данным Минздрава республики, состояние госпитализированных оценивается как стабильное, однако одному из детей предстоит хирургическое вмешательство, пишет ТАСС.

В Министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили, что все маленькие пациенты спокойно провели ночь и чувствуют себя стабильно. При этом один из детей, находящийся сейчас в отделении анестезиологии и реанимации, требует сложного медицинского вмешательства.

Для проведения операции собран консилиум врачей нескольких профилей. Помогать маленькому пациенту будут детские хирурги, травматологи, офтальмологи, оториноларингологи, а также специалисты по челюстно-лицевой хирургии.

Вместе с детьми в минских больницах проходит лечение взрослый гражданин Белоруссии. Врачи отмечают, что его давление находится в норме, а состояние оценивается как средней тяжести. При сохранении положительной динамики мужчину планируется перевести из палаты интенсивной терапии в профильное отделение.

Напомним, что инцидент произошел 17 июня в Брянской области. Украинский дрон самолетного типа совершил целенаправленную атаку по автобусу, в котором находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Жертвой удара стала женщина-сопровождающая, еще восемь человек получили ранения. Следственный комитет Российской Федерации квалифицировал действия преступников как теракт и возбудил соответствующее уголовное дело.