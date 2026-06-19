Беспилотная опасность объявлена в Рязанской области утром 19 июня

Утром 19 июня в Рязанской области был введен режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение получили жители региона в 09:47.

В рассылке для населения говорится: «БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ на территории Рязанской области 09:47. Избегайте открытых участков, не подходите к окнам. Тел.: 112».

Спасатели и экстренные службы призывают граждан соблюдать максимальную осторожность, не находиться на улице без крайней необходимости и держаться подальше от оконных проемов во избежание травмирования осколками стекол.

Напомним, что минувшей ночью системы противовоздушной обороны уже отражали атаку на регион. В ночь на 19 июня над Рязанской областью был сбит один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Тогда глава региона подчеркнул, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.