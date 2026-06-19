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Здоровье

Врач назвала неочевидные привычки, которые незаметно приводят к набору веса

Анастасия Мериакри
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Многие уверены, что лишние килограммы появляются исключительно из-за обжорства фастфудом и полного отсутствия спорта. Однако на практике вес может неумолимо ползти вверх из-за совершенно безобидных, на первый взгляд, повседневных ритуалов. О том, какие скрытые факторы саботируют фигуру, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева.

По словам эксперта, одной из главных ловушек являются «жидкие калории». Наш мозг просто не регистрирует энергию из большого латте, пакетированного сока или фруктового смузи как полноценный прием пищи. Чувства сытости не возникает, а калории успешно откладываются про запас.

Сюда же относятся и так называемые «полезные перекусы». Орехи, сухофрукты, гранола или фитнес-батончики кажутся безобидной альтернативой конфетам, но их калорийность зашкаливает, а размер порции люди часто сильно недооценивают.

Серьезную роль играют и поведенческие факторы, о которых мы даже не задумываемся:

  • Еда «под экран». Привычка есть перед телевизором или листая ленту соцсетей рассеивает внимание. В таких условиях человек съедает больше и даже не запоминает этот прием пищи, из-за чего быстрее хочет есть снова.
  • Кулинарные дегустации. Ложка соуса, кусочек сыра или пара проб блюда во время готовки кажутся мелочью. Но именно такие незаметные «кусики» за вечер могут добавить сотни лишних калорий.
  • Размер имеет значение. Ученые давно доказали, а врачи подтверждают: размер посуды напрямую влияет на восприятие порции. Из огромных тарелок и чашек мы физически склонны съедать больше, даже не замечая этого.
  • Награда за спорт. Диетолог предостерегла от привычки «награждать» себя вкусненьким после тренировки. Часто калорийность такого «поощрения» с лихвой перекрывает энергию, которую человек только что потратил в спортзале.

Не стоит забывать и про вечерний алкоголь. Он не только сам по себе калориен, но и негативно влияет на пищевое поведение: после бокала вина или коктейля удержать себя от ночного похода к холодильнику становится гораздо сложнее.

Оксана Михалева также развеяла популярный миф о том, что часовая тренировка может компенсировать весь день, проведенный сидя в офисе. Для поддержания веса критически важна именно повседневная бытовая активность: ходьба, уборка, подъем по лестнице и просто движение вне спортзала.

Подводя итог, эндокринолог подчеркнула, что лишний вес не появляется за одну ночь и не является следствием одного грубого нарушения диеты.

«Набор веса редко связан с одним крупным фактором. Гораздо чаще его причиной становится небольшой ежедневный избыток энергии. Даже лишние 100–200 килокалорий в день, накопленные из таких незаметных мелочей, со временем приводят к значительным изменениям на весах», — резюмировала специалист.

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