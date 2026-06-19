Мясников предупредил мужчин с импотенцией и гипертонией об опасном состоянии

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале « Россия 1 » обратился к мужчинам, которые столкнулись с повышенным артериальным давлением и импотенцией.

Врач указал, что пациенты, страдающие от подобных недугов, могут иметь апноэ — ночные задержки дыхания. Для решения этой проблемы специалист рекомендовал СИПАП-терапию, когда на пациента надевают маску, через которую под непрерывным давлением поступает воздух.

«Коллегам скажу такое ноу-хау. Если у вас мужчина с избыточным весом, он говорит: «У меня гипертония, не лечится, у меня импотенция, ничего не получается, я все время засыпаю на работе, за рулем», — обязательно спросите про храп», — добавил Мясников.

Долгое игнорирование апноэ повышает риск артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта нарушений ритма сердца и сахарного диабета 2‑го типа.