Изображение от bristekjegor на Freepik
Новости России

Мясников предупредил мужчин с импотенцией и гипертонией об опасном состоянии

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» обратился к мужчинам, которые столкнулись с повышенным артериальным давлением и импотенцией.

Врач указал, что пациенты, страдающие от подобных недугов, могут иметь апноэ — ночные задержки дыхания. Для решения этой проблемы специалист рекомендовал СИПАП-терапию, когда на пациента надевают маску, через которую под непрерывным давлением поступает воздух.

«Коллегам скажу такое ноу-хау. Если у вас мужчина с избыточным весом, он говорит: «У меня гипертония, не лечится, у меня импотенция, ничего не получается, я все время засыпаю на работе, за рулем», — обязательно спросите про храп», — добавил Мясников.

Долгое игнорирование апноэ повышает риск артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта нарушений ритма сердца и сахарного диабета 2‑го типа.

Предыдущая статья
Врач назвала неочевидные привычки, которые незаметно приводят к набору веса
Следующая статья
Три беспилотника сбили над Рязанской областью 19 июня

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда велась самая массированная атака на Московский регион

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал, откуда могла вестись одна из самых масштабных атак беспилотников на Московский регион, зафиксированная этой ночью.
Новости России

БПЛА атаковали Подмосковье: повреждены дома, ТЦ и фитнес центр

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 18 июня продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. В результате падения дронов и их обломков повреждения зафиксированы в нескольких городских округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Общество

Власти Рязани объяснили перебои с бензином на заправках

Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.
Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Общество

Шесть рязанских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Как отмечают в региональном правительстве, это лучший показатель для Рязанской области за последние годы (для сравнения, в прошлом году стобалльников по этому предмету было двое).
Темы
Новости России

Пензенский военком опроверг фейк о принудительном наборе контрактников

Военный комиссар Андрей Сурков объяснил появление на улицах Пензы...
Новости России

Ученые развеяли популярный миф о рыбьем жире

Авторы канала «База» рассказали о новом исследовании ученых, которое...
Новости России

Девочка, погибшая при атаке ВСУ на Подмосковье, приехала в гости к бабушке

Восьмилетняя школьница, погибшая при атаке беспилотников ВСУ на Раменское...
Новости России

Baza: правнук Леонида Брежнева попал в плен на СВО

В зоне проведения спецоперации в украинский плен попал правнук...
Новости России

Жених Лерчек объяснил, почему врачи отказались удалять ей часть желудка

Врачи отказались проводить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) операцию по частичному...
Новости России

Москвичи рассказали о пережитом ужасе из-за атаки дронов ВСУ

Жители столичного района Капотня рассказали «Российской газете», что были...
Новости России

Жительница Перми на сапборде спасла тонувшего в реке барана

В Перми женщина, катавшаяся на сапборде, проявила мужество и...
Новости России

В Екатеринбурге загадочно исчез мужчина, пока семья ждала его в аэропорту

Житель Екатеринбурга Алексей Новиков загадочно исчез в Кольцово, пока...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье