Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Три беспилотника сбили над Рязанской областью 19 июня

Анастасия Мериакри
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В Рязанской области 19 июня днем силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Сегодня днём сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал глава региона.

Инцидент произошел в период с 14:00 до 20:00. По данным Министерства обороны РФ, в этот же временной промежуток дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено в общей сложности 216 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Рязанская область в этот день подвергалась атакам как днем, так и ночью. Ранее Павел Малков сообщал, что в ночь на 19 июня системы ПВО сбили над регионом еще один вражеский аппарат. Тогда губернатор также подчеркнул, что инцидент обошелся без негативных последствий для мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры.

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