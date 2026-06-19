Пензенский военком опроверг фейк о принудительном наборе контрактников

Военный комиссар Андрей Сурков объяснил появление на улицах Пензы людей в форме проведением профилактических мероприятий, пишет « Пенза-Взгляд ».

Офицер рассказал на брифинге, что сотрудники Минобороны и полиции принимают участие в них регулярно.

«Они направлены на поиск граждан, уклоняющихся от призыва, не вставших на воинский учет и самовольно покинувших службу», — приводятся слова Суркова.

Профилактические мероприятия проходят ежегодно в установленные сроки, в этом нет ничего нового, заверил военком.

Ранее в региональном управлении МВД подчеркнули, что появившиеся в соцсетях публикации о якобы массовых рейдах в Пензе по задержанию мужчин и принуждению их к подписанию контрактов с Минобороны не соответствуют действительности.

Сотрудники полиции участвовали в рейдах вместе с военным следственным отделом СК по Пензенскому гарнизону. Их целью был поиск тех, кто получил российский паспорта но не встал на воинский учет.