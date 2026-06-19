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Новости России

Ученые развеяли популярный миф о рыбьем жире

Никита Рязанцев
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Авторы канала «База» рассказали о новом исследовании ученых, которое не подтвердило репутацию рыбьего жира как средства для прокачки мозга.

В эксперименте приняли участие 365 человек в возрасте от 55 до 80 лет, которые не страдали деменцией, но имели низкий уровень омега-3 и хотя бы один из факторов риска: ожирение, гипертонию, высокий уровень холестерина или малоподвижный образ жизни.

Участники были разделены на две группы. Первая на протяжении двух лет получала высокие дозы омега-3 из водорослей, в то время как вторая принимала плацебо. В результате у первых испытуемых уровень жирных кислот значительно повысился, что свидетельствует о том, что добавка успешно достигла мозга.

«Однако, несмотря на насыщение серого вещества, ни память, ни другие когнитивные функции, ни даже объем гиппокампа не изменились. Разницы между теми, кто пил капсулы, и теми, кто принимал пустышку, ученые не обнаружили», — говорится в публикации.

Таким образом, добавки не сработали как универсальное средство.

Авторы исследования пришли к выводу, что здоровое питание, включая рыбу, в сочетании с физической активностью, социальным взаимодействием и низким уровнем стресса может оказать более значительное влияние на когнитивные функции, чем просто прием рыбьего жира.

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