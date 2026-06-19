Девочка, погибшая при атаке ВСУ на Подмосковье, приехала в гости к бабушке

Восьмилетняя школьница, погибшая при атаке беспилотников ВСУ на Раменское в Подмосковье, гостила у бабушки, пишет « МК ».

Трагедия произошла вчера в частном доме в одном из СНТ. В момент удара ребенок находился на втором этаже.

«Бабушка и ее маленькая внучка, которая приехала на каникулы, спали», — говорится в публикации.

Выяснилось, что на крышу дома упал обломок от дрона, это спровоцировало пожар. Девочку не удалось спасти.

Напомним, что 18 июня на столицу и Подмосковье была совершена одна из самых масштабных атак дронов. Силами ПВО над регионом было ликвидировано свыше 190 беспилотников. Однако падающие обломки и очаги возгорания нанесли серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.

Всего от действий БПЛА пострадали 17 человек, среди которых двое детей. Пострадавшие находятся в больницах Раменского, Солнечногорска, Люберец, Дзержинского и Котельников.

Только в многоквартирных домах зафиксированы повреждения в 18 зданиях: 13 домов — в Котельниках; 2 дома — в Люберцах; по одному дому — в Раменском, Жуковском и Балашихе. Кроме того, ущерб получен в частных домовладениях и торговых центрах.