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Новости России

Девочка, погибшая при атаке ВСУ на Подмосковье, приехала в гости к бабушке

Никита Рязанцев
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Восьмилетняя школьница, погибшая при атаке беспилотников ВСУ на Раменское в Подмосковье, гостила у бабушки, пишет «МК».

Трагедия произошла вчера в частном доме в одном из СНТ. В момент удара ребенок находился на втором этаже.

«Бабушка и ее маленькая внучка, которая приехала на каникулы, спали», — говорится в публикации.

Выяснилось, что на крышу дома упал обломок от дрона, это спровоцировало пожар. Девочку не удалось спасти.

Напомним, что 18 июня на столицу и Подмосковье была совершена одна из самых масштабных атак дронов. Силами ПВО над регионом было ликвидировано свыше 190 беспилотников. Однако падающие обломки и очаги возгорания нанесли серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.

Всего от действий БПЛА пострадали 17 человек, среди которых двое детей. Пострадавшие находятся в больницах Раменского, Солнечногорска, Люберец, Дзержинского и Котельников.

Только в многоквартирных домах зафиксированы повреждения в 18 зданиях: 13 домов — в Котельниках; 2 дома — в Люберцах; по одному дому — в Раменском, Жуковском и Балашихе. Кроме того, ущерб получен в частных домовладениях и торговых центрах.

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