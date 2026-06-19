В зоне проведения спецоперации в украинский плен попал правнук Леонида Брежнева Антон Милаев, пишет Baza .

«Милаев приходится названным внуком дочери генсека ЦК КПСС Галине Брежневой — она воспитывала его как родного», — говорится в публикации.

Осенью прошлого года мужчина отправился на специальную военную операцию в качестве сапера. В ноябре он перестал выходить на связь с семьей. Его мать сообщила, что через несколько месяцев узнала о попадании сына в плен на территориях, контролируемых ВСУ в Херсонской области.

Сейчас о судьбе 45-летнего Милаева, оказавшегося в руках противника, ничего неизвестно.

Издание обратило внимание на парадоксальность ситуации: правнук политика, который родился и построил карьеру на Украине, внес значительный вклад в развитие республики в советский период, находится в плену у ВСУ.