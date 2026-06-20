Вассерман объяснил, зачем Зеленский выдвинул требования Беларуси

Владимир Зеленский выступил с новым заявлением в адрес Беларуси, потребовав отвести военную технику, которая находится у границы и помогает корректировать удары по территории Украины.

Ситуацию прокомментировал уроженец Одессы, публицист и эрудит Анатолий Вассерман. По его мнению, подобные заявления связаны с попыткой Киева втянуть Беларусь в украинский конфликт.

Вассерман считает, что руководство Украины рассчитывает на сценарий, при котором Минск окажется вовлечен в противостояние. Тогда западные государства будут вынуждены увеличить степень своего участия не только поставками вооружений и финансовой поддержкой.

При этом эксперт уверен, что белорусское руководство не станет действовать по такому сценарию.

Вместе с тем он не исключил, что Киев может попытаться спровоцировать ответные действия со стороны Беларуси. По словам Вассермана, подобный шаг мог бы быть рассчитан на дальнейшее расширение конфликта. Эксперт отметил, что в случае развития событий по такому сценарию у российской стороны появятся дополнительные возможности для ведения боевых действий с северного направления.

Некоторые аналитики ранее высказывали мнение, что открытие нового участка противостояния может серьезно осложнить положение украинских войск. Вассерман согласился, что ресурсов для этого Киеву может не хватить. Но расчет строится на другом. Украина надеется на более активное вмешательство государств, которые уже вложили значительные средства и политические ресурсы в поддержку Киева.

На фоне последних атак на российские города заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости отказаться от большинства ограничений в действиях против Киева. По его мнению, сохраняться должен только запрет на преднамеренное уничтожение мирных жителей.

Комментируя эту позицию, Вассерман допустил, что изменение подходов возможно, однако выразил надежду, что действующие ограничения сохранятся. Он также предположил, что зарубежные партнеры Украины могут посчитать дальнейшее развитие конфликта слишком рискованным.

Говоря о перспективах ситуации, эксперт подчеркнул, что делать точные прогнозы сейчас крайне сложно. По его словам, на ход событий влияет слишком большое количество противоборствующих сторон и факторов.