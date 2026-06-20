Фото: vk.com/sasovo_info
Общество

В Сасове стартовали празднования по случаю 100-летия города 

Алексей Самохин
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На набережной реки Сасовки стартовали празднования по случаю 100-летия города Сасово. Об этом сообщает администрация Сасовского муниципального округа Рязанской области. 

«Праздник получился по-настоящему душевным и красочным! — говорится в сообщении. — Каждая локация словно приоткрывала страницы славной истории: можно было перенестись в эпоху заставы, узнать о канатном производстве, прочувствовать купеческое наследие, вспомнить о театре князя Гагарина и о том, как Сасово обрело статус города. По набережной прогуливались барышни и кавалеры, радуя гостей традиционными угощениями — ароматными «чибричниками». Работал верёвочный парк, прокат катамаранов и лодок, для детей была организована весёлая анимация, а художники творили на пленэре». 

Юные таланты из детской школы искусств создали чудесный набор открыток «Город глазами детей». Глава Сасовского округа Евгения Рубцова поздравила ребят и их руководителей, вручив им заслуженные награды.

Депутат Рязанской областной Думы Владимир Рожков поздравил гостей с праздником. Выступления артистов добавили празднику особого настроения.

Фото: vk.com/sasovo_info

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