На набережной реки Сасовки стартовали празднования по случаю 100-летия города Сасово. Об этом сообщает администрация Сасовского муниципального округа Рязанской области.
Юные таланты из детской школы искусств создали чудесный набор открыток «Город глазами детей». Глава Сасовского округа Евгения Рубцова поздравила ребят и их руководителей, вручив им заслуженные награды.
Депутат Рязанской областной Думы Владимир Рожков поздравил гостей с праздником. Выступления артистов добавили празднику особого настроения.
Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.
Владимир Зеленский призвал Беларусь отвести технику от границы с Украиной. Анатолий Вассерман считает, что таким образом Киев пытается добиться расширения конфликта и рассчитывает на более активное вмешательство западных союзников.
Проверка спортшколы «Локомотив» в Рязани показала, что часть выявленных ранее недостатков устранили, однако большинство проблем по-прежнему остаются. Руководству учреждения дали месяц на исправление ситуации.
Владимир Зеленский призвал Беларусь отвести технику от границы с Украиной. Анатолий Вассерман считает, что таким образом Киев пытается добиться расширения конфликта и рассчитывает на более активное вмешательство западных союзников.
По словам Яневой, Ванга просила долгое время не раскрывать некоторые свои предсказания. Одно из них, как утверждает невестка, касалось возможной Третьей мировой войны и роли США в будущих международных событиях.