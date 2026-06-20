Спорт

Спортшколе «Локомотив» в Рязани дали месяц на устранение нарушений после повторной проверки

Алексей Самохин
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Проверка спортшколы «Локомотив» в Рязани показала, что часть выявленных ранее недостатков устранили, однако большинство проблем по-прежнему остаются. Руководству учреждения дали месяц на исправление ситуации.

После повторного визита участников проекта «Народный контроль» результаты осмотра прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков. В проверке приняли участие представители «Единой России», участники программы «ГЕРОИ62» и местные жители.

С момента предыдущего обследования, которое прошло в июне прошлого года, в спортшколе выполнили ряд работ. На стадионе демонтировали аварийные щиты, устранили перепад грунта на спуске с пандуса. В тренажёрном зале обновили покрытие спортивных снарядов и заменили ковролин.

Однако значительная часть замечаний так и осталась без решения. Проверяющие обратили внимание на неудовлетворительное состояние боковых стенок трибун и засорённую ливнёвую канализацию. На территории обнаружили сухие деревья, мусор и неокошенную траву.

Отдельные вопросы вызвало состояние футбольного поля. Кроме того, посетители не обеспечены доступной питьевой водой. В раздевалках ремонт выполнен некачественно, а санитарные помещения не приведены в надлежащее состояние.

Участники проверки отметили и отсутствие занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также поступили жалобы на запрет пользоваться футбольным полем и беговыми дорожками в вечернее время детям и жителям ближайших домов.

По итогам проверки руководству спортшколы предоставили месяц для устранения недостатков. После этого «Народный контроль» вновь посетит объект и оценит, какие меры были приняты. По результатам очередного осмотра будут сделаны соответствующие выводы.

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