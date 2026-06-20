Фото: Минобороны РФ
Общество

145-й выпуск офицеров состоялся в Рязанском десантном училище

Алексей Самохин
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В Рязани 20 июня прошли торжественные мероприятия, посвящённые 145-му выпуску молодых лейтенантов и 20-му выпуску прапорщиков Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Дипломы лучшим выпускникам вручил временно исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Корнев.

Торжественная церемония началась с обращения командующего Воздушно-десантными войсками, Героя России генерал-полковника Михаила Теплинского. Его поздравление выпускникам, преподавателям и руководству училища зачитал Александр Корнев. В послании отмечалось, что молодым офицерам предстоит пройти серьёзные испытания на военной службе и подтвердить знания, полученные за годы обучения.

В этом году выпускники освоили более 15 военных специальностей. В дальнейшем они будут проходить службу в подразделениях ВДВ, войсковой разведки, морской пехоты и других силовых структурах на первичных офицерских должностях.

Высокие результаты показали и сами курсанты. Дипломы с отличием получили 114 человек, ещё 17 выпускников награждены золотыми медалями.

На церемонии присутствовали представители командования Воздушно-десантных войск, органов власти Рязанской области и города, ветераны, представители общественных и религиозных организаций, а также родственники выпускников.

После официальной части подразделения училища прошли торжественным маршем. Курсанты второго курса показали элементы рукопашного боя и строевой подготовки роты почётного караула. Завершился праздник традиционным «Лейтенантским вальсом», который исполнили первокурсники училища вместе с участницами образцового ансамбля танца «Верес».

За всю историю Рязанское десантное училище подготовило более 55 тысяч командиров. Среди его выпускников — 220 Героев Отечества, в том числе 53 Героя Советского Союза и 167 Героев Российской Федерации. Из них 80 человек получили это звание в период проведения специальной военной операции.

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
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