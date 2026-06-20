В Рязани под окнами дома на проезде Речников обнаружили тело ребенка

Тело ребенка обнаружили возле жилого дома на проезде Речников в Рязани. Об этом сообщает «Топор. Новости Рязани» со ссылкой на подписчиков.

По информации источника, трагедия произошла днем 20 июня. Как утверждается в публикации, в момент происшествия мать ребенка находилась в магазине. Официальной информации пока нет. По данным канала, после случившегося женщину разыскивают.

Официальных комментариев от правоохранительных органов, Следственного комитета или других ведомств на момент публикации не поступало.

Обстоятельства произошедшего и достоверность опубликованной информации уточняются.