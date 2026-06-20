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Общество

В Рязани полностью восстановили электроснабжение после крупной аварии

Алексей Самохин
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В Рязани завершены работы по восстановлению электроснабжения после аварийного отключения, которое произошло днем 19 июня. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

Напомним, в 14:46 из-за повреждения кабельных линий без света остались жители улиц Советской Армии, Кальной, Новоселов, Тимакова, Быстрецкой, Гражданской, Окской, а также Касимовского шоссе, Касимовского переулка и ряда других районов Шереметьево-Песочни.

Вечером того же дня энергетики частично восстановили подачу электроэнергии.

По данным РГРЭС, полностью восстановить электроснабжение удалось 20 июня в 14:37.

В компании принесли извинения жителям за доставленные неудобства и поблагодарили их за понимание.

Ранее горожане сообщали в социальных сетях, что отдельные дома в микрорайоне Кальное оставались без света около суток после аварии.

Кроме того, днем 20 июня в Рязани произошло еще одно технологическое отключение электроэнергии.

В 13:56 из-за повреждения кабельных линий напряжением 10 кВ без света временно остались потребители на улицах Зубковой, Новоселов и в районе Колупановки.

Специалисты устранили последствия аварии менее чем за два часа. В 15:32 электроснабжение было восстановлено в полном объеме.

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