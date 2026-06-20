Mash: ВС России нанесли мощный удар по мосту через Днепр

Российские военные нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры на Украине, включая один из мостов через Днепр, пишет Mash .

Бойцы использовали для атаки авиационные бомбы ФАБ и беспилотники «Герань». Под удар попали объекты в Запорожье, Харьковской и Одесской областях.

Предположительно, основной целью удара стал поселок Балабино в Запорожской области. Его называют воротами Запорожья.

«Очевидцы пишут о прилетах по ДнепроГЭС, Преображенскому мосту и железнодорожной станции «Запорожье-1», — говорится в публикации.

Через последнюю ВСУ возят боеприпасы и солдат для обороны подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В Харьковской области российские БПЛА также нанесли серьезный ущерб комплексу «Новой Почты».

Как передает ТАСС, в Запорожье ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр после взрывов.