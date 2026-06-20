Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Политика

В Госдуме назвали цель атак БПЛА по России

Алексей Самохин
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Массированные атаки беспилотников на российские регионы могли быть приурочены к контактам президента Украины Владимира Зеленского с западными лидерами. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, речь идет о разговоре Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, а также о встречах с руководством Германии и Франции на саммите G7.

«Все это было приурочено к разговору Зеленского с Трампом, а также с Германией и Францией. Зеленский тем самым пытается показать свою состоятельность, что с ним можно иметь дело», — заявил Колесник.

Парламентарий обратил внимание на то, что на фоне атак украинская сторона продолжает говорить о готовности к переговорам по урегулированию конфликта. По мнению Колесника, подобные заявления противоречат происходящим событиям.

«Но все эти слова сводятся на нет тем, что наносятся такие удары, которые мы не можем не принимать во внимание», — отметил депутат.

Также он высказал мнение, что одной из целей подобных действий может быть стремление усилить вовлеченность европейских стран в конфликт.

Ранее Минобороны России неоднократно сообщало о перехвате и уничтожении беспилотников над российскими регионами, в том числе над Рязанской областью.

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