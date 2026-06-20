В Госдуме назвали цель атак БПЛА по России

Массированные атаки беспилотников на российские регионы могли быть приурочены к контактам президента Украины Владимира Зеленского с западными лидерами. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По словам депутата, речь идет о разговоре Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, а также о встречах с руководством Германии и Франции на саммите G7.
Парламентарий обратил внимание на то, что на фоне атак украинская сторона продолжает говорить о готовности к переговорам по урегулированию конфликта. По мнению Колесника, подобные заявления противоречат происходящим событиям.
Также он высказал мнение, что одной из целей подобных действий может быть стремление усилить вовлеченность европейских стран в конфликт.
Ранее Минобороны России неоднократно сообщало о перехвате и уничтожении беспилотников над российскими регионами, в том числе над Рязанской областью.