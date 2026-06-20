Врач объяснил, почему у молодого москвича случился инсульт после бани

Употребление пива во время посещения бани представляет угрозу для сердца и сосудов, заявил NEWS.ru кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Так он прокомментировал недавнюю госпитализацию 23-летнего москвича. Молодой человек попал в больницу с инсультом после парной и распития пенного. Незадолго до этого он обращался в больницу с легким онемением руки, но невролог успокоил его, посчитав симптомы тревожным расстройством из-за повышенной утомляемости.

Кондрахин пояснил, что пиво содержит спирт, который повышает нагрузку на сердце.

«Сосуды работают с дополнительной нагрузкой, потому что жарко. Получается двойной удар. И это, к сожалению, приводит к тому, что в некоторых случаях сосуды не выдерживают, — заявил кардиолог.

Кондрахин призвал пить в бане только воду или травяные напитки. По его словам, парение необходимо для вывода лишней жидкости из организма.