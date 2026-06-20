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Новости России

Погибшей при атаке на ТЦ в Краснодаре оказалась врач с двумя детьми

Никита Рязанцев
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При атаке на торговый центр в Краснодаре погибла стоматолог и мать двоих детей, которой всего через неделю исполнилось бы 42 года, пишет Mash.

Выяснилось, что у женщины сегодня был выходной. Она пошла по магазинам за покупками и случайно оказалась на пути преступника. У погибшей остались двое сыновей — 12 и 7 лет. Многие краснодарцы знали ее как хорошего врача.

«Она была специалистом с 19 летним стажем — пациенты называют ее настоящим профессионалом, от работы которого остаются только приятные впечатления», — говорится в посте.

В субботу на торговый центр напал молодой человек с мачете. Он нанас ранения нескольким посетителям. Также он бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра. 

По данным Mash, нападавшим был 19-летний студент. Преступник пояснил, что за содеянное ему никто не обещал вознаграждение, он хотел свести счеты с жизнью. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

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