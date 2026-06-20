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Новости России

В Швеции нашли утраченную песню Виктора Цоя «Дети минут»

Никита Рязанцев
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В личном архиве жительницы Швеции Сары Океррен нашли песню Виктора Цоя «Дети минут», которая считалась утраченной на протяжении почти трех десятилетий, пишет SHOT со ссылкой на коллекционера и архивиста Сергея Чубраева.

Он рассказал, что лидер группы «Кино» исполнял эту композицию исключительно в узком кругу, концертных и студийных записей не было. Музыкант опасался, что текст может задеть его коллег.

«Услышать песню поклонники Цоя смогут уже завтра — она будет опубликована в день рождения Виктора», — отметило

Выяснилось, что аудиозапись песни хранилась около 30 лет в архиве шведки Сары Океррен. Она посещала Ленинград в 80-е годы, когда ее отец, занимавший должность генерального консула СССР, находился там.

В 1988 году девушка познакомилась с Цоем во время одного из визитов. Ей удалось записать редкое произведение во время квартирника, организованного барабанщиком группы «Кино» Георгием Гурьяновым.

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