Краснодарец с фамилией Воевода рассказал, как обезвредил напавшего на ТЦ

Посетитель торгового центра Александр Воевода рассказал RT , что смог обезвредить парня с мачете, напавшего на жителей Краснодара, при помощи ремня.

Мужчина пришел в ТЦ вместе с женой и ребенком. Когда молодой человек начал резать людей, он отправил семью в магазин, а сам побежал за злоумышленником. Тот поджег горючую смесь и направлялся в детскую комнату.

«Между мной и ним находилась девочка на качелях. Снял девочку с качелей, взял детский велосипед, так как не знал, кинется он с ножом на меня или нет. Начал ему орать, чтобы он лег», — пояснил Воевода.

Затем краснодарцу удалось обездвижить нападавшего и связать ему руки ремнем. Вскоре к нему на помощь пришли другие посетители и сотрудник полиции. Страж порядка вывел молодого человека на улицу.

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В субботу на торговый центр напал молодой человек с мачете. Он нанас ранения нескольким посетителям. Также он бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра.

По данным Mash, нападавшим был 19-летний студент. Преступник пояснил, что за содеянное ему никто не обещал вознаграждение, он хотел свести счеты с жизнью. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.