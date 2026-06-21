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Новости России

Роспотребнадзор обнаружил более 30 новых вирусов у клещей и комаров в России

Алексей Самохин
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Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора идентифицировали более 30 новых вирусов, которые переносят клещи, комары, мелкие млекопитающие и рукокрылые на территории России. Об этом свидетельствуют данные ведомства, изученные ТАСС. Открытие основано на масштабном исследовании биологических образцов из полусотни регионов страны и расширяет представление о вирусном разнообразии, циркулирующем среди переносчиков инфекций.

Для работы специалисты сформировали биобанк из нативных биологических образцов, поступивших в «Вектор» из 50 субъектов Российской Федерации. В коллекцию вошли свыше 20 тысяч экземпляров клещей, комаров, мелких млекопитающих и рукокрылых. Именно такой объем материала позволил выявить ранее неизвестные науке вирусные агенты.

Ученые идентифицировали 30 новых РНК-вирусов с покрытием вирусного генома более 70 процентов. Для определения их таксономии исследователи изучали нуклеотидные последовательности, формирующие открытые рамки трансляции гипотетических вирусных белков и фермента RdRp — именно эти участки генома чаще всего служат «визитной карточкой» вируса при его классификации.

Три вируса не удалось классифицировать

Помимо охарактеризованных штаммов, в образцах нашли три новых РНК-вируса, которые пока не подошли ни к одной из известных таксономических групп. Как уточнили в ведомстве, сам факт обнаружения неклассифицированных агентов подчеркивает, насколько разнообразен мир РНК-вирусов, обитающих в организмах членистоногих переносчиков и мелких животных.

В Роспотребнадзоре отметили, что результаты исследования демонстрируют высокое таксономическое разнообразие вирусов, циркулирующих в изученных образцах. Речь идет не только о хорошо описанных в научной литературе агентах, но и о малоизученных вирусах, чье существование ученые подтвердили впервые.

Особую роль в этой работе сыграло метагеномное секвенирование — метод, позволяющий «прочитать» генетический материал сразу всех микроорганизмов в образце без предварительного выделения отдельных вирусов. Именно эта технология дала возможность обнаружить как известные науке патогены, так и совершенно новые, ранее не описанные вирусные агенты, связанные с клещами и кровососущими насекомыми.

Напомним, мониторинг вирусов, переносимых членистоногими и мелкими животными, ведется специалистами «Вектора» на постоянной основе. Полученные данные пополняют научную базу знаний о потенциальных возбудителях природно-очаговых инфекций и помогают в дальнейшем прогнозировать эпидемиологические риски на территории России.

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