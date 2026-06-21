В РязГМУ завершен прием документов от кандидатов на должность ректора

В Рязанском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова 18 июня в 15:00 по московскому времени завершился прием документов от кандидатов на должность ректора. Об этом сообщила комиссия по организации проведения выборов ректора вуза. На пост главы университета претендуют четыре человека — все они уложились в установленный срок и подали полный пакет документов.

Выдвижение кандидатов проходило в соответствии с Положением о выборах ректора ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и решением ученого совета университета, принятым 19 мая 2026 года. Именно этот документ определял порядок и сроки подачи заявлений претендентами на руководящую должность.

Как уточнили в комиссии, каждый из четырех кандидатов своевременно представил перечень документов, утвержденный Приложением №5 к Положению о выборах ректора. Нарушений сроков или требований к комплекту документов зафиксировано не было.

Все поданные материалы передадут на рассмотрение ученого совета РязГМУ. Совету предстоит включить кандидатов в официальный список претендентов на должность ректора университета.

После решения ученого совета список кандидатур направят в Аттестационную комиссию Министерства здравоохранения Российской Федерации — именно этот орган проводит итоговую проверку соответствия претендентов установленным требованиям перед непосредственными выборами.

Процедура выборов ректора в государственных медицинских вузах строго регламентирована и проходит в несколько этапов — от выдвижения кандидатов до утверждения результатов профильным министерством. Решение ученого совета РязГМУ по списку кандидатов ожидается в ближайшее время.