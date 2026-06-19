При массовой атаке БПЛА на Подмосковье погибла 8-летняя девочка

Стала известна страшная подробность вчерашней массированной атаки беспилотников на Московский регион. В результате падения БПЛА и последующего пожара в Раменском городском округе погибла 8-летняя девочка. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в официальном обращении.

По словам главы региона, в момент ЧП ребенок находился в квартире вместе с бабушкой. Пожилая женщина не пострадала, однако спасти девочку не удалось.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы окажем семье всю необходимую помощь и поддержку», — подчеркнул Андрей Воробьев, добавив, что главная задача властей сейчас — помочь всем пострадавшим и оперативно устранить разрушения.

Напомним, что 18 июня на столицу и Подмосковье была совершена одна из самых масштабных атак дронов. Силами ПВО над регионом было ликвидировано свыше 190 беспилотников. Однако падающие обломки и очаги возгорания нанесли серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.

Всего от действий БПЛА пострадали 17 человек, среди которых двое детей. Пострадавшие находятся в больницах Раменского, Солнечногорска, Люберец, Дзержинского и Котельников.

Только в многоквартирных домах зафиксированы повреждения в 18 зданиях: 13 домов — в Котельниках; 2 дома — в Люберцах; по одному дому — в Раменском, Жуковском и Балашихе. Кроме того, ущерб получен в частных домовладениях и торговых центрах.