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Происшествия

Рязанская транспортная полиция разыскивает родных погибшей женщины на станции Павелец

Олеся Чугунова
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Рязанские транспортные полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь опознать женщину, которая погибла в результате наезда поезда на станции Павелец. Трагедия произошла вечером 18 июня 2026 года — в 21:15 в дежурную часть Рязанского ЛО МВД на транспорте поступил сигнал о смертельном травмировании пассажирским составом, следовавшим по маршруту «Москва – Адлер».

Личность погибшей пока не установлена. По имеющимся данным, это женщина европейской внешности, примерно 55–60 лет, ростом 165–170 см. В момент происшествия она была одета в чёрную майку и чёрные шорты. При ней не найдено никаких удостоверяющих личность документов.

Правоохранители просят всех, кто располагает любой информацией о женщине, подходящей под эти приметы, незамедлительно связаться с дежурной частью Рязанского ЛО МВД России на транспорте по телефонам: 8 (4912) 37-32-50 или 8 (4912) 39-30-38 (звонки принимаются круглосуточно). Анонимность и конфиденциальность сообщений гарантируются. Просьба передавать только проверенные факты.

Транспортная полиция напоминает: железная дорога — это зона повышенной опасности. Во избежание трагедий строго соблюдайте правила безопасности, переходите пути только в оборудованных местах и держитесь на безопасном расстоянии от подвижного состава.

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