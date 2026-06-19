Фото: телеканал ТНТ
Новости кино и ТВ

Эмоциональные выходные со звездами эстрады ждут зрителей ТНТ

Анастасия Мериакри
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Телеканал ТНТ подготовил для зрителей насыщенный и эмоциональный эфир на предстоящие выходные. Зрителей ждут психологические разборки, зажигательные музыкальные баттлы, путешествия и откровения звезд.

Откроет череду выходных премьер эфир пятницы. В 22:00 резиденты шоу «Однажды в России» (16+) представят новые злободневные скетчи. Зрители узнают, как бы выглядели привычные английские вывески в русском переводе, почему Екатерина Моргунова проигрывает искусственному интеллекту, а также станут свидетелями того, как Ольгу Картункову покорит чернокожий красавец. Кроме того, в эфире поднимут вечную тему недопонимания между отцами и детьми и обсудят, почему телевидение до сих пор лучше интернета.

Субботний вечер начнется с высокого градуса напряжения. Во втором выпуске психологической игры «Мастер игры» (16+) атмосфера тотального недоверия достигнет пика. Агрессия Надежды Мамаевой доведет до слез Любятинку, которая признается, что ей тяжело противостоять натиску жены Павла Мамаева. Не обойдется без эмоций и в других парах: Влад Череватый затронет глубокие струны души Жени Кривцовой, а непримиримый конфликт Полины Дибровой и Михаила Терёхина втянет в орбиту ссоры весь коллектив. Интригу усугубит появление на проекте нового участника, чья истинная роль пока остается загадкой.

Сменит драматизм музыкальный «реванш» в проекте «Музыкальная интуиция» (16+), который стартует в 21:00. Две звездные команды — Зоя Бербер, Анна Хилькевич и Миша Марвин против Дениса Клявера, Екатерины Скулкиной и Аси Резник — будут угадывать, кто из девяти незнакомцев обладает вокальными данными, а кто лишь притворяется. Особую интригу внесет десятый участник — «джокер», способный перевернуть игру.

Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ

Воскресный день в 18:00 продолжит бескомпромиссная гонка «Сокровища императора» (16+). В игре осталось всего пять пар, и на первый план выйдут «оранжевые». Павел Деревянко и его жена Зоя настроены максимально решительно, причем именно супруга готова идти по головам ради удачного финала. Тем временем «фисташковые» переживут настоящий блокбастер в пригородах Чунцина, где им предстоит трижды общаться с полицией и колесить по округе.

Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ

Завершит уик-энд в 23:45 «Шоу Воли» (18+), где главным гостем Павла Воли станет легенда российской эстрады Сергей Жуков, чья группа в этом году отмечает 30-летний юбилей. Музыкант пройдет тест на настоящего дачника, поделится секретами выращивания карельской клубники в Подмосковье, расскажет о выборе банных веников и своих конфликтах с соседями. Классическую нотку в воскресный вечер добавит появление в студии оперной дивы Хиблы Гирзмава.

Фото: телеканал ТНТ
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