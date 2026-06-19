Премьера документального фильма «22 июня глазами очевидцев» состоится на канале «Победа»

22 июня, в День памяти и скорби, телеканал «Победа» представит зрителям премьеру документального фильма «22 июня глазами очевидцев». Показ ленты стартует в 8:40 утра.

Хронометраж картины составляет ровно 85 минут — по числу лет, прошедших с того рокового рассвета. По глубокой задумке авторов, каждая минута экранного времени символизирует один год нашей общей памяти о тех трагических событиях.

В основу фильма легли подлинные и редкие личные воспоминания. Герои картины рассказывают, как их застал рассвет 22 июня 1941 года — самого длинного и трагичного дня в истории страны. Большинство из них узнали о нападении задолго до исторического выступления Вячеслава Молотова в полдень. Свидетельства поступают из разных точек страны: от западных приграничных регионов, принявших первый удар, до далеких аулов и деревень в глубоком тылу. Всех их объединяет одно страшное слово, навсегда разделившее жизнь на «до» и «после», — «война».

Создатели ленты сделали акцент на эмоциональном восприятии истории через личный опыт, отказавшись от сухих фактов в пользу человеческих судеб.

«Ни учебники, ни цифры не заменят живую память и не способны передать той боли и того величия духа, которое чувствуют и передают люди. Именно они — проводники настоящей истории, которую мы ещё можем услышать, вдохнуть и к которой, мне кажется, должны успеть прикоснуться», — подчеркивает автор и режиссер проекта Дарья Хубова.