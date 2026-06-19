Рязанскую область 20 июня ждут грозы и порывистый ветер

В субботу, 20 июня, в Рязанской области ожидается облачная с прояснениями погода и неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.

В ночные часы в отдельных районах региона прогнозируется небольшой дождь и грозы. Днем характер погоды сохранится: местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.

Особое внимание жителям области стоит обратить на ветер. В течение суток он будет северо-западным, скоростью 4-9 м/с. Однако днем местами ожидаются усиления с порывами до 15 м/с, что требует повышенной осторожности.

Температурный фон останется умеренно комфортным. Ночью столбики термометров покажут +8…+13°С. Днем воздух прогреется до +19…+24°С.

Во время грозы следует избегать нахождения рядом с высокими деревьями и металлическими конструкциями, а также не пользоваться открытыми водоемами.