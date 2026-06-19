Павел Малков поблагодарил Сергея Готье за развитие рязанской трансплантологии

Рязанская область уверенно наращивает компетенции в сфере пересадки органов — об этом Павел Малков заявил на встрече с Сергеем Готье, директором НМИЦ имени Шумакова и главным внештатным трансплантологом Минздрава РФ, прибывшим в регион с рабочим визитом.
В центре переговоров — выполнение соглашений, которые были заключены два года назад во время предыдущего визита федерального эксперта. Глава региона поблагодарил Сергея Готье за пристальное внимание к области и методическую помощь в модернизации высокотехнологичной хирургии.
Сергей Готье, в свою очередь, акцентировал необходимость расширения спектра операций, особо выделив трансплантацию почки. По его словам, с ростом продолжительности жизни увеличится и число пациентов, нуждающихся в диализе, а значит, потребуется тиражирование методов пересадки.
Стороны также обсудили повышение эффективности диагностики и внедрение передовых хирургических технологий. В рамках визита директор федерального центра посетил областную клиническую больницу и РязГМУ имени Павлова, а также принял участие в профильном совещании по развитию трансплантологии в регионе.