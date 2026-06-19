Фото Правительства Рязанской области
Медицина

Павел Малков поблагодарил Сергея Готье за развитие рязанской трансплантологии

Олеся Чугунова
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Рязанская область уверенно наращивает компетенции в сфере пересадки органов — об этом Павел Малков заявил на встрече с Сергеем Готье, директором НМИЦ имени Шумакова и главным внештатным трансплантологом Минздрава РФ, прибывшим в регион с рабочим визитом.

В центре переговоров — выполнение соглашений, которые были заключены два года назад во время предыдущего визита федерального эксперта. Глава региона поблагодарил Сергея Готье за пристальное внимание к области и методическую помощь в модернизации высокотехнологичной хирургии.

«Всё, о чём мы договаривались в рамках прошлой встречи, у нас активно реализуется. Качество операций и подходы – всё с вашей помощью повышается. Важно, что мы уже не только внутри Рязанской области потребность закрываем, к нашим специалистам едут люди из других регионов. В целом, служба трансплантации активно развивается. В настоящее время сосредоточились на том, что более востребовано и где потребность будет возрастать», — сказал Павел Малков.

Сергей Готье, в свою очередь, акцентировал необходимость расширения спектра операций, особо выделив трансплантацию почки. По его словам, с ростом продолжительности жизни увеличится и число пациентов, нуждающихся в диализе, а значит, потребуется тиражирование методов пересадки.

Стороны также обсудили повышение эффективности диагностики и внедрение передовых хирургических технологий. В рамках визита директор федерального центра посетил областную клиническую больницу и РязГМУ имени Павлова, а также принял участие в профильном совещании по развитию трансплантологии в регионе.

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