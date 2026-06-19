Жителей Рязанской области предупредили об активизации вербовки вражескими спецслужбами

Оперативная группа Рязанской области выступила с важным обращением к жителям региона. Граждан предупредили об усилении вербовочной деятельности со стороны вражеских спецслужб, которая в настоящее время является одной из ключевых угроз национальной безопасности.

В опергруппе подчеркнули, что любые попытки вовлечения граждан в противоправную деятельность жестко пресекаются правоохранительными органами. Статистика красноречиво говорит о масштабной работе спецслужб: только за пять месяцев текущего года в регионе было возбуждено 22 уголовных дела по преступлениям террористической направленности.

Власти призвали рязанцев быть предельно внимательными и не поддаваться на провокации. Если вы столкнулись с подозрительными предложениями, вас пытаются вовлечь в непонятные или незаконные действия, ни в коем случае не нужно молчать или пытаться решить ситуацию самостоятельно.

Опергруппа напомнила номер, по которому можно круглосуточно сообщить о фактах вербовки или подозрительных действиях третьих лиц. Телефон доверия: 8 (4912) 51-38-18.