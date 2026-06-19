25-летняя рязанка прописала в квартире 13 мигрантов

Сотрудники полиции выявили факт создания так называемой «резиновой» квартиры в Железнодорожном районе Рязани. 25-летняя местная жительница подозревается в фиктивной постановке на миграционный учет сразу 13 иностранцев.

Как установили участковые уполномоченные полиции и сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Железнодорожному району, молодая женщина систематически посещала МФЦ на улице Татарской, где подавала документы о постановке на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания.

Всего рязанка формально зарегистрировала в своей квартире на улице Большой 13 граждан одной из стран Средней Азии — 8 мужчин и 5 женщин в возрасте от 16 до 50 лет. За каждого прописанного человека злоумышленница получала денежное вознаграждение.

Полицейские быстро установили, что женщина изначально и не собиралась предоставлять мигрантам свою жилплощадь для фактического проживания. Как выяснилось в ходе проверки, иностранцы по указанному адресу никогда не жили и не проживают в настоящее время.

Дознавателем ОМВД России по Железнодорожному району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.