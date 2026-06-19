Открыты 25 мест на обучение по новой программе от ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» в Скопинском округе

В Скопинском филиале Рязанского медколледжа начинается приемная кампания в пилотную группу по новой образовательной программе, созданной в рамках проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития по запросу инвесткомпании ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».
Выпускникам 9-х классов предлагают пройти обучение в филиале медколледжа по специальности «Аппаратчик-оператор производства химических соединений». Обучение сроком 2 года 10 месяцев организовано по типу целевого, то есть на безвозмездной для студентов основе. Успешно проявившим себя выпускникам предложат трудоустройство на современном фармацевтическом заводе по производству препаратов плазмы крови, который ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» планирует открыть в 2028 году в селе Успенское Скопинского округа.
Для эффективного обучения инвестор оборудовал в филиале медколледжа две лаборатории, оснастив их высокотехнологичным оборудованием. Для преподавания узкоспециализированных дисциплин планируется привлечь выпускников Института естественных наук РГУ им. Есенина.
Корпорация развития не первый год помогает инвесткомпании в формировании кадрового резерва. Так, в 2025-м году благодаря налаженному взаимодействию ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» и медколледжа в рамках специальности «Фармация» первые 17 студентов уже завершили первый год обучения по спецкурсу «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза». В этом году при поддержке регионального минобра была разработана новая образовательная программа, проведена профориентационная работа со старшеклассниками из семи муниципальных образований.
Прием заявлений от абитуриентов будет проходить с 20 июня по 15 августа в Скопинском филиале медколледжа. Подробности вступительной кампании .