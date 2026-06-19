Открыты 25 мест на обучение по новой программе от ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» в Скопинском округе

В Скопинском филиале Рязанского медколледжа начинается приемная кампания в пилотную группу по новой образовательной программе, созданной в рамках проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития по запросу инвесткомпании ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».

– Благодаря поддержке Корпорации развития и участию в ее проекте «Кадры для инвесторов» мы формируем кадровый резерв строящегося завода уже сейчас. В прошлом году по нашему запросу в Рязанском медколледже начали подготовку первой группы студентов спецкурса. В этом году в Скопинском филиале медколледжа начнем обучение еще одной группы по новой образовательной программе. После завершения обучения пригласим успешных выпускников на наше современное фармпроизводство, которое откроется уже через два года, – прокомментировала бизнес-партнер по управлению персоналом ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Олеся Синельщикова.

Выпускникам 9-х классов предлагают пройти обучение в филиале медколледжа по специальности «Аппаратчик-оператор производства химических соединений». Обучение сроком 2 года 10 месяцев организовано по типу целевого, то есть на безвозмездной для студентов основе. Успешно проявившим себя выпускникам предложат трудоустройство на современном фармацевтическом заводе по производству препаратов плазмы крови, который ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» планирует открыть в 2028 году в селе Успенское Скопинского округа.

Для эффективного обучения инвестор оборудовал в филиале медколледжа две лаборатории, оснастив их высокотехнологичным оборудованием. Для преподавания узкоспециализированных дисциплин планируется привлечь выпускников Института естественных наук РГУ им. Есенина.

– Подготовка специалистов по запросу крупного инвестпредприятия для студентов – это возможность получить доступное образование по современному направлению подготовки и перспектива трудоустройства сразу после получения диплома. А для одного из самых крупных предприятий региона – это возможность буквально вырастить для себя, под свои потребности узких специалистов, сформировать кадровый резерв, – отметила руководитель Скопинского филиала Рязанского медколледжа Елена Солотенкова.

Корпорация развития не первый год помогает инвесткомпании в формировании кадрового резерва. Так, в 2025-м году благодаря налаженному взаимодействию ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» и медколледжа в рамках специальности «Фармация» первые 17 студентов уже завершили первый год обучения по спецкурсу «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза». В этом году при поддержке регионального минобра была разработана новая образовательная программа, проведена профориентационная работа со старшеклассниками из семи муниципальных образований.