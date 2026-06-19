Экономика и бизнес

Открыты 25 мест на обучение по новой программе от ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» в Скопинском округе

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Скопинском филиале Рязанского медколледжа начинается приемная кампания в пилотную группу по новой образовательной программе, созданной в рамках проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития по запросу инвесткомпании ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».

– Благодаря поддержке Корпорации развития и участию в ее проекте «Кадры для инвесторов» мы формируем кадровый резерв строящегося завода уже сейчас. В прошлом году по нашему запросу в Рязанском медколледже начали подготовку первой группы студентов спецкурса. В этом году в Скопинском филиале медколледжа начнем обучение еще одной группы по новой образовательной программе. После завершения обучения пригласим успешных выпускников на наше современное фармпроизводство, которое откроется уже через два года, – прокомментировала бизнес-партнер по управлению персоналом ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Олеся Синельщикова.

Выпускникам 9-х классов предлагают пройти обучение в филиале медколледжа по специальности «Аппаратчик-оператор производства химических соединений». Обучение сроком 2 года 10 месяцев организовано по типу целевого, то есть на безвозмездной для студентов основе. Успешно проявившим себя выпускникам предложат трудоустройство на современном фармацевтическом заводе по производству препаратов плазмы крови, который ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» планирует открыть в 2028 году в селе Успенское Скопинского округа.

Для эффективного обучения инвестор оборудовал в филиале медколледжа две лаборатории, оснастив их высокотехнологичным оборудованием. Для преподавания узкоспециализированных дисциплин планируется привлечь выпускников Института естественных наук РГУ им. Есенина.

– Подготовка специалистов по запросу крупного инвестпредприятия для студентов – это возможность получить доступное образование по современному направлению подготовки и перспектива трудоустройства сразу после получения диплома. А для одного из самых крупных предприятий региона – это возможность буквально вырастить для себя, под свои потребности узких специалистов, сформировать кадровый резерв, – отметила руководитель Скопинского филиала Рязанского медколледжа Елена Солотенкова.

Корпорация развития не первый год помогает инвесткомпании в формировании кадрового резерва. Так, в 2025-м году благодаря налаженному взаимодействию ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» и медколледжа в рамках специальности «Фармация» первые 17 студентов уже завершили первый год обучения по спецкурсу «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза». В этом году при поддержке регионального минобра была разработана новая образовательная программа, проведена профориентационная работа со старшеклассниками из семи муниципальных образований.

Прием заявлений от абитуриентов будет проходить с 20 июня по 15 августа в Скопинском филиале медколледжа. Подробности вступительной кампании здесь.

Предыдущая статья
25-летняя рязанка прописала в квартире 13 мигрантов

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда велась самая массированная атака на Московский регион

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал, откуда могла вестись одна из самых масштабных атак беспилотников на Московский регион, зафиксированная этой ночью.
Новости России

БПЛА атаковали Подмосковье: повреждены дома, ТЦ и фитнес центр

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 18 июня продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. В результате падения дронов и их обломков повреждения зафиксированы в нескольких городских округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Общество

Шесть рязанских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Как отмечают в региональном правительстве, это лучший показатель для Рязанской области за последние годы (для сравнения, в прошлом году стобалльников по этому предмету было двое).
Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Общество

Власти Рязани объяснили перебои с бензином на заправках

Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.
Темы
Происшествия

25-летняя рязанка прописала в квартире 13 мигрантов

Всего рязанка формально зарегистрировала в своей квартире на улице Большой 13 граждан одной из стран Средней Азии — 8 мужчин и 5 женщин в возрасте от 16 до 50 лет.
Общество

Жителей Рязанской области предупредили об активизации вербовки вражескими спецслужбами

Статистика красноречиво говорит о масштабной работе спецслужб: только за пять месяцев текущего года в регионе было возбуждено 22 уголовных дела по преступлениям террористической направленности.
Погода

Рязанскую область 20 июня ждут грозы и порывистый ветер

В субботу, 20 июня, в Рязанской области ожидается облачная с прояснениями погода и неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами.
Новости кино и ТВ

Премьера документального фильма «22 июня глазами очевидцев» состоится на канале «Победа»

22 июня, в День памяти и скорби, телеканал «ПОБЕДА» представит зрителям премьеру документального фильма «22 июня глазами очевидцев».
Новости кино и ТВ

Эмоциональные выходные со звездами эстрады ждут зрителей ТНТ

Зрителей ждут психологические разборки, зажигательные музыкальные баттлы, путешествия и откровения звезд.
Новости России

При массовой атаке БПЛА на Подмосковье погибла 8-летняя девочка

Стала известна страшная подробность вчерашней массированной атаки беспилотников на Московский регион. В результате падения БПЛА и последующего пожара в Раменском городском округе погибла 8-летняя девочка.
Новости России

Директор частной клиники в Петербурге задержан за домогательства к несовершеннолетней пациентке

В отношении подозреваемого уже проведены обыски по местам проживания и работы. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Транспорт и дороги

Движение по улице Вокзальной в Рязани закроют на сутки

Движение транспорта по улице Вокзальной в Рязани будет закрыто еще на 24 часа в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье