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Новости России

Директор частной клиники в Петербурге задержан за домогательства к несовершеннолетней пациентке

Анастасия Мериакри
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Следователи Санкт-Петербурга расследуют резонансное уголовное дело о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. По версии следствия, преступления совершались в кабинете одной из частных городских клиник.

По данным городского следственного управления СКР, фигурантом дела стал мужчина 1976 года рождения. «Расследованием установлено, что злоумышленник в период с декабря 2023 года по август 2024 года, находясь в кабинете частной клиники на улице Победы, неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении подозреваемого уже проведены обыски по местам проживания и работы. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также проверяют информацию о возможных других потерпевших.

По информации канала SHOT, подозреваемый — 50-летний директор частной клиники. Предварительно сообщается, что он приставал к 13-летней пациентке, которая приходила к нему на прием с октября 2023 по декабрь 2024 года. Отмечается, что врач совершал в отношении девочки действия сексуального характера. Кроме того, по словам других родителей, несколько лет назад Андриянов якобы уже домогался 17-летней пациентки.

Известно, что клиника, которой руководит подозреваемый, была основана в 2008 году его отцом. Отец фигуранта является бывшим главным детским ортопедом страны, профессором и человеком, который первым привез в Россию остеопатию. При этом у самого задержанного директора клиники есть маленький сын.

В настоящее время следствие продолжается.

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