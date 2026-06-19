Движение по улице Вокзальной в Рязани закроют на сутки

Движение транспорта по улице Вокзальной в Рязани будет закрыто еще на 24 часа в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщает администрация города.

По данным мэрии, движение транспорта будет полностью остановлено в период с 22:00 20 июня до 22:00 21 июня. Ограничения затронут участок дороги от дома №91 до пересечения с Первомайским проспектом.

В связи с дорожными работами скорректируют маршрут автобусов №49М2, следующих по направлению «Психбольница – ТехноНИКОЛЬ». На участке между остановками «Дом Художника» и «Вокзал Рязань-2» (в обоих направлениях) общественный транспорт пустят в объезд. Автобусы поедут по Первомайскому проспекту, затем снова выедут на улицу Вокзальную, продолжив движение по своему стандартному маршруту.

Важное уточнение для пассажиров: на время объезда автобусы не будут заезжать на железнодорожный вокзал Рязань-1.

Место проведения аварийных работ будет надежно огорожено. На прилегающих улицах установят необходимые предупреждающие и предписывающие дорожные знаки.

Администрация Рязани обращается к автомобилистам и пассажирам общественного транспорта с просьбой заранее учитывать эту информацию, закладывать дополнительное время в дорогу и выбирать альтернативные пути объезда.