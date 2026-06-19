Фото: администрация Рязани
Транспорт и дороги

Движение по улице Вокзальной в Рязани закроют на сутки

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Движение транспорта по улице Вокзальной в Рязани будет закрыто еще на 24 часа в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщает администрация города.

По данным мэрии, движение транспорта будет полностью остановлено в период с 22:00 20 июня до 22:00 21 июня. Ограничения затронут участок дороги от дома №91 до пересечения с Первомайским проспектом.

В связи с дорожными работами скорректируют маршрут автобусов №49М2, следующих по направлению «Психбольница – ТехноНИКОЛЬ». На участке между остановками «Дом Художника» и «Вокзал Рязань-2» (в обоих направлениях) общественный транспорт пустят в объезд. Автобусы поедут по Первомайскому проспекту, затем снова выедут на улицу Вокзальную, продолжив движение по своему стандартному маршруту.

Важное уточнение для пассажиров: на время объезда автобусы не будут заезжать на железнодорожный вокзал Рязань-1.

Место проведения аварийных работ будет надежно огорожено. На прилегающих улицах установят необходимые предупреждающие и предписывающие дорожные знаки.
Администрация Рязани обращается к автомобилистам и пассажирам общественного транспорта с просьбой заранее учитывать эту информацию, закладывать дополнительное время в дорогу и выбирать альтернативные пути объезда.

Предыдущая статья
Семь километров ям превратили жизнь водителей в Клепиковском районе в кошмар
Следующая статья
Директор частной клиники в Петербурге задержан за домогательства к несовершеннолетней пациентке

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда велась самая массированная атака на Московский регион

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал, откуда могла вестись одна из самых масштабных атак беспилотников на Московский регион, зафиксированная этой ночью.
Новости России

БПЛА атаковали Подмосковье: повреждены дома, ТЦ и фитнес центр

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 18 июня продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. В результате падения дронов и их обломков повреждения зафиксированы в нескольких городских округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Общество

Шесть рязанских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Как отмечают в региональном правительстве, это лучший показатель для Рязанской области за последние годы (для сравнения, в прошлом году стобалльников по этому предмету было двое).
Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Общество

Власти Рязани объяснили перебои с бензином на заправках

Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.
Темы
Новости кино и ТВ

Эмоциональные выходные со звездами эстрады ждут зрителей ТНТ

Зрителей ждут психологические разборки, зажигательные музыкальные баттлы, путешествия и откровения звезд.
Новости России

При массовой атаке БПЛА на Подмосковье погибла 8-летняя девочка

Стала известна страшная подробность вчерашней массированной атаки беспилотников на Московский регион. В результате падения БПЛА и последующего пожара в Раменском городском округе погибла 8-летняя девочка.
Новости России

Директор частной клиники в Петербурге задержан за домогательства к несовершеннолетней пациентке

В отношении подозреваемого уже проведены обыски по местам проживания и работы. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Транспорт и дороги

Семь километров ям превратили жизнь водителей в Клепиковском районе в кошмар

Жители Клепиковского района бьют тревогу из-за катастрофического состояния дорожного полотна на участке, ведущем к Спас-Клепикам.
Общество

Мэрия Рязани пообещала вернуть лавочки на Лыбедский бульвар на следующей неделе

Администрация Рязани озвучила сроки возвращения скамеек на Лыбедский бульвар, которые были демонтированы еще до празднования Дня России.
Культура и события

В Рязанском кремле археологи нашли древнюю монету-«мордку»

Переяславль-Рязанская археологическая экспедиция, начавшая работу на Введенском раскопе в Рязанском кремле, уже в первые дни сделала уникальную находку.
Происшествия

Пьяный житель Сасово проник через балкон и разгромил квартиру знакомой

Суд в Сасовском муниципальном округе вынес приговор 35-летнему местному жителю, который устроил погром в жилище и автомобиле своей знакомой.
Погода

Арктический циклон оккупировал Рязанскую область до середины июля

Жителям Рязанской области не стоит рассчитывать на раннее метеорологическое лето. Регион попал под влияние арктического циклона, который задержится над Центральной Россией как минимум до первых чисел июля.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье