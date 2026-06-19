Фото: группа "Топор. Новости Рязани" ВКонтакте
Транспорт и дороги

Семь километров ям превратили жизнь водителей в Клепиковском районе в кошмар

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жители Клепиковского района бьют тревогу из-за катастрофического состояния дорожного полотна на участке, ведущем к Спас-Клепикам. По словам местных активистов, многокилометровая разбитая трасса не только уничтожает автомобили, но и создает реальную угрозу для жизни людей. Об этом сообщается в группе «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.

В социальных сетях местные жители рассказали о плачевном состоянии дороги в районе Спас-Клепиков. Этот участок является ключевой транспортной артерией, связывающей более 20 населенных пунктов, однако на протяжении примерно семи километров полотно превратилось в череду глубоких ям и выбоин.

Автовладельцы вынуждены ползти по разбитой трассе на минимальной скорости, рискуя повредить подвеску даже при осторожной езде. Местные жители утверждают, что неоднократно направляли обращения в различные инстанции с требованием провести ремонт, однако их жалобы до сих пор не принесли никакого результата.

Особую тревогу у общественности вызывает вопрос безопасности и доступности экстренных служб. По словам местных жителей, из-за ужасного состояния дороги бригада скорой медицинской помощи добиралась до пожилой пациентки почти два с половиной часа. Путь, который в нормальных условиях занимает 30–40 минут, растянулся на мучительное ожидание помощи.

Предыдущая статья
Мэрия Рязани пообещала вернуть лавочки на Лыбедский бульвар на следующей неделе
Следующая статья
Движение по улице Вокзальной в Рязани закроют на сутки

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда велась самая массированная атака на Московский регион

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал, откуда могла вестись одна из самых масштабных атак беспилотников на Московский регион, зафиксированная этой ночью.
Новости России

БПЛА атаковали Подмосковье: повреждены дома, ТЦ и фитнес центр

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 18 июня продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. В результате падения дронов и их обломков повреждения зафиксированы в нескольких городских округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Общество

Шесть рязанских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Как отмечают в региональном правительстве, это лучший показатель для Рязанской области за последние годы (для сравнения, в прошлом году стобалльников по этому предмету было двое).
Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Общество

Власти Рязани объяснили перебои с бензином на заправках

Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.
Темы
Новости кино и ТВ

Эмоциональные выходные со звездами эстрады ждут зрителей ТНТ

Зрителей ждут психологические разборки, зажигательные музыкальные баттлы, путешествия и откровения звезд.
Новости России

При массовой атаке БПЛА на Подмосковье погибла 8-летняя девочка

Стала известна страшная подробность вчерашней массированной атаки беспилотников на Московский регион. В результате падения БПЛА и последующего пожара в Раменском городском округе погибла 8-летняя девочка.
Новости России

Директор частной клиники в Петербурге задержан за домогательства к несовершеннолетней пациентке

В отношении подозреваемого уже проведены обыски по местам проживания и работы. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Транспорт и дороги

Движение по улице Вокзальной в Рязани закроют на сутки

Движение транспорта по улице Вокзальной в Рязани будет закрыто еще на 24 часа в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ.
Общество

Мэрия Рязани пообещала вернуть лавочки на Лыбедский бульвар на следующей неделе

Администрация Рязани озвучила сроки возвращения скамеек на Лыбедский бульвар, которые были демонтированы еще до празднования Дня России.
Культура и события

В Рязанском кремле археологи нашли древнюю монету-«мордку»

Переяславль-Рязанская археологическая экспедиция, начавшая работу на Введенском раскопе в Рязанском кремле, уже в первые дни сделала уникальную находку.
Происшествия

Пьяный житель Сасово проник через балкон и разгромил квартиру знакомой

Суд в Сасовском муниципальном округе вынес приговор 35-летнему местному жителю, который устроил погром в жилище и автомобиле своей знакомой.
Погода

Арктический циклон оккупировал Рязанскую область до середины июля

Жителям Рязанской области не стоит рассчитывать на раннее метеорологическое лето. Регион попал под влияние арктического циклона, который задержится над Центральной Россией как минимум до первых чисел июля.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье