Семь километров ям превратили жизнь водителей в Клепиковском районе в кошмар

Жители Клепиковского района бьют тревогу из-за катастрофического состояния дорожного полотна на участке, ведущем к Спас-Клепикам. По словам местных активистов, многокилометровая разбитая трасса не только уничтожает автомобили, но и создает реальную угрозу для жизни людей. Об этом сообщается в группе «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.

В социальных сетях местные жители рассказали о плачевном состоянии дороги в районе Спас-Клепиков. Этот участок является ключевой транспортной артерией, связывающей более 20 населенных пунктов, однако на протяжении примерно семи километров полотно превратилось в череду глубоких ям и выбоин.

Автовладельцы вынуждены ползти по разбитой трассе на минимальной скорости, рискуя повредить подвеску даже при осторожной езде. Местные жители утверждают, что неоднократно направляли обращения в различные инстанции с требованием провести ремонт, однако их жалобы до сих пор не принесли никакого результата.

Особую тревогу у общественности вызывает вопрос безопасности и доступности экстренных служб. По словам местных жителей, из-за ужасного состояния дороги бригада скорой медицинской помощи добиралась до пожилой пациентки почти два с половиной часа. Путь, который в нормальных условиях занимает 30–40 минут, растянулся на мучительное ожидание помощи.